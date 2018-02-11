Президент Литвы выразила соболезнования в связи с крушением Ан-148

Литовский лидер Даля Грибаускайте выразила соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 в Московской области России.

Грибаускайте пожелала родственникам и близким погибших силы и крепости.

«Глава Литвы выражает соболезнования жителям России в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни людей. Президент пожелала семьям и близким погибших крепости и силы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента Литвы.

Самолет Ан-148 потерпел крушение днем в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.

Сейчас рассматриваются различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области. Свои соболезнования близким погибших выразили Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев.