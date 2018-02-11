Появилось первое видео с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

Появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погиб 71 человек— 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Судно следовало из московского аэропорта Домодедово в Орск.

По предварительным данным, выживших нет.

Кадры публикует телеканал «360».

Сейчас рассматриваются различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.