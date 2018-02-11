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Минтранс назвал предварительные версии крушения Ан-148 в Подмосковье

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Фото: IZ.RU
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В настоящее время рассматриваются различные версии крушения самолета Ан-148, в том числе погодные условия и человеческий фактор. Об этом в воскресенье, 11 февраля, заявила советник главы Минтранса Жанна Терехова.

«Рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть всё что угодно — человеческий фактор, погодные условия», — сказала Терехова в интервью телеканалу «Россия 24».

Сообщается, что к крушению судна могла привести техническая поломка, включая отказ двигателя или механизации. В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы силы Росавиации и МЧС. На место ЧП направилась также группа СКР.

По факту крушения Ан-128 возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку компании «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно.

На борту потерпевшего крушения самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер выполнял рейс Москва — Орск.

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