Разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 был новым

Самолет Ан-148, разбившийся вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, был новым. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал в том числе на зарубежных направлениях, а позже был передан «Саратовским авиалиниям», — рассказал собеседник агенства.

По его словам, воздушные суда такого типа рассчитаны на 83 места.

Сам лайнер выполнял рейс Москва–Орск. На его борту находились 72 человека, есть погибшие. Обломки самолета обнаружили в поле в Раменском районе.