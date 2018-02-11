Министр транспорта РФ выехал на место предполагаемых поисков Ан-148

Министр транспорта России Максим Соколов выехал на место предполагаемых поисков самолета Ан-128. По предварительным данным, лайнер «Саратовских авиалиний» упал в районе населенного пункта Степановское Раменского района.

Сообщается, Соколов провел переговоры с главами МЧС, Росавиации и Подмосковья, после чего выехал на место поисков самолета.

Портал iz.ru писал о том, что на борту самолета находится 71 человек. Вылетевший из Домодедово Ан-128 пропал с радаров спустя две минуты после взлета. Экипаж судна на связь не выходил.

Сообщалось, что упавший в Подмосковье самолет Ан-148 принадлежал «Почте России». Информация об этом проверяется.