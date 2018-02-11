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СМИ сообщили об обнаружении обломков рухнувшего самолета в Подмосковье

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Фото: IZ.RU
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Пассажирский самолет Ан-148, следующий из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров вскоре после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки судна нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, сообщил журналистам источник в экстренных службах Подмосковья.

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — цитирует слова собеседника «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились от 65 до 72 человек. По данным СМИ, самолет упал вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. 

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