СМИ сообщили об обнаружении обломков рухнувшего самолета в Подмосковье

Пассажирский самолет Ан-148, следующий из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров вскоре после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки судна нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, сообщил журналистам источник в экстренных службах Подмосковья.

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились от 65 до 72 человек. По данным СМИ, самолет упал вблизи деревни Аргуново в Подмосковье.