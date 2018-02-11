Французы сожгли самолет, празднуя отмену строительства аэропорта

Подожгли самолет и водят ритуальные хороводы вокруг. Необычная акция прошла во Франции, в местечке Нотр-Дам-де-Ланд. Люди отпраздновали отказ правительства от планов по строительству аэропорта. Самолет, конечно, не настоящий — символический, деревянный.

Эта борьба продолжалась более 10 лет. Активисты не позволяли властям вырубать лес ради возведения аэропорта. Периодически конфликт выливался в многотысячные протесты. И вот в январе премьер-министр заявил: Франция положит конец этому спору. Сообщается: вместо своего проекта правительство расширит аэропорт в Нанте.