В парижском аэропорту Орли отменены 200 рейсов из-за снегопада

В парижском аэропорту Орли отменены около 200 внутренних и международных рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Утверждается, что пассажиры отмененных рейсов были своевременно предупреждены об изменениях.

В парижском аэропорту Шарль де Голль изменений в расписание внесено не было, однако большая часть рейсов выполнялась с получасовой задержкой.

По данным национальной метеорологической службы «Метео Франс», в 10 центральных и северных департаментах Франции введен «оранжевый» уровень метеотревоги. Францию завалило снегом сразу после наводнения. На дорогах гололед, местные власти призывают водителей отказаться от пользования личным автотранспортом. Высота снежного покрова в Париже достигает 10 см.