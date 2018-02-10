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В парижском аэропорту Орли отменены 200 рейсов из-за снегопада

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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В парижском аэропорту Орли отменены около 200 внутренних и международных рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Утверждается, что пассажиры отмененных рейсов были своевременно предупреждены об изменениях.

В парижском аэропорту Шарль де Голль изменений в расписание внесено не было, однако большая часть рейсов выполнялась с получасовой задержкой.

По данным национальной метеорологической службы «Метео Франс», в 10 центральных и северных департаментах Франции введен «оранжевый» уровень метеотревоги. Францию завалило снегом сразу после наводнения. На дорогах гололед, местные власти призывают водителей отказаться от пользования личным автотранспортом. Высота снежного покрова в Париже достигает 10 см.

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