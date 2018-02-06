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Сильные снегопады начались в Европе и США

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Снегопады накрывают Европу и США.

Францию после наводнения завалило снегом. Коммунальщики еще не успели откачать воду с улиц, как ударил мороз. Дороги покрылись ледяной коркой, страна застыла в пробках. Общественный транспорт не ходит, ограничено движение поездов. Из-за гололедицы на трассах произошло как минимум 8 тыс. аварий. Власти объявили «оранжевый» уровень опасности.

На севере и в центре Испании свирепствует метель. В аэропорту Мадрида отменили 70 рейсов. Дома и машины похожи на огромные снежные сугробы. В стране закрыли несколько крупных магистралей, сотни дорог заблокированы.

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