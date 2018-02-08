Зимняя норма осадков в Москве перевыполнена в полтора раза

С начала календарной зимы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 203 мм осадков. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Сообщается, что всего с начала календарной зимы температура воздуха в Москве в среднем опережала климатическую норму на пять градусов. Самым теплым днем нынешней зимы стало 17 декабря, когда температура поднялась до плюс 8,2 градуса, холодным — 8 февраля — минус 16,8 градусов.

Портал iz.ru писал о потеплении в средней полосе России, которое ожидается к концу недели. Ночью 11 февраля столбики термометров покажут минус 6–11 градусов, а днем температура воздуха поднимется до минус 2–7 градусов. Балканский циклон, ставший виновником сильнейших снегопадов в столице, переместился на север Поволжья, где ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и гололедица.