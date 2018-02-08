Прямой эфир
Сюжет:

Зимняя норма осадков в Москве перевыполнена в полтора раза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала календарной зимы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 203 мм осадков. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Сообщается, что всего с начала календарной зимы температура воздуха в Москве в среднем опережала климатическую норму на пять градусов. Самым теплым днем нынешней зимы стало 17 декабря, когда температура поднялась до плюс 8,2 градуса, холодным — 8 февраля — минус 16,8 градусов.

Портал iz.ru писал о потеплении в средней полосе России, которое ожидается к концу недели. Ночью 11 февраля столбики термометров покажут минус 6–11 градусов, а днем температура воздуха поднимется до минус 2–7 градусов. Балканский циклон, ставший виновником сильнейших снегопадов в столице, переместился на север Поволжья, где ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морозы до минус 19 градусов придут на смену мощным снегопадам в Москве
Недовольные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017