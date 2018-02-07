Синоптики рассказали о потеплении в центральной России

Потепление в средней полосе России ожидается только к концу недели. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что холода, которые в ЦФО принес сибирский антициклон вместе с высоким давлением, к выходным сменятся потеплением. По ее словам, ночью в воскресенье, 11 февраля, столбики термометров покажут -6…-11 градусов, а днем температура воздуха поднимется до -2…-7 градусов. Сильных снегопадов в центральной России также пока больше не ожидается. В среду, 7 февраля, в столице и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до -11 градусов. В четверг, 8 февраля, температура воздуха в московском регионе опустится ночью до -16 градусов и до -10 градусов днем, сообщает «Утро.ру».

Паршина отметила, что балканский циклон, ставший виновником сильнейших снегопадов в столице, переместился на север Поволжья, где ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и гололедица. Последствия же снегопада в столице власти пообещали ликвидировать в течение шести дней.