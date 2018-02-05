Снегопад обрушил на Москву 122% месячной нормы осадков

С 3 по 5 февраля на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 44 мм осадков.

Как сообщили «Интерфаксу» в московском метеобюро, «мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм».

По прогнозам синоптиков, 5 февраля снегопады в Москве будут небольшими и станут носить локальный характер. Температура воздуха составит 10–12 градусов мороза.

Ранее власти Москвы в связи с сильным снегопадом объявили посещение школ свободным.



