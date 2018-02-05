В мэрии Москвы предрекли новый рекорд высоты сугробов

К вечеру понедельника, 5 февраля, в Москве выпадет еще 20 см снега, сообщил вице-мэр города Петр Бирюков. По его данным, с утра субботы до вечера воскресенья в столице выпало 38 см снега, что превышает месячную норму для февраля.

«Работаем мы в круглосуточном режиме», — признался замградоначальника.

Он уточнил, что за субботу с улиц убрано 700 тыс. куб. м снега, а за воскресенье — еще 960 тыс. куб. м. В этих работах задействовано более 4 тыс. самосвалов, более 19,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники и 72 тыс. рабочих.

В понедельник, 5 декабря, в городе «ожидается сложная дорожная ситуация». В этой связи Бирюков посоветовал воздержаться от поездок на машинах и не создавать помех для снегоуборочной техники.

«Просьба всем, кто гуляет в парках и скверах, быть предельно осторожными: деревья не выдерживают налипания снега и зачастую падают. Это очень травмоопасно», — цитирует ТАСС слова вице-мэра.

Он уточнил, что за выходные в городе упало 1,6 тыс. деревьев. При этом более ста из них придавили припаркованные автомобили.

Как писал iz.ru, к вечеру 4 февраля высота сугробов в Москве достигла рекордных значений. Власти Москвы в связи с сильным снегопадом с 5 февраля объявили посещение школ свободным.