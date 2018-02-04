Московская аномалия

Сильнейший снегопад пришел в столицу после двух месяцев почти бесснежной европейской зимы в субботу, 3 февраля. Стихию уже окрестили “снегопадом века” — метеорологи утверждают, что такого количества осадков город не видел давно. Движение на столичных улицах местами оказалось почти парализовано, в аэропортах задержаны десятки рейсов, а столичные власти сообщают как минимум об одном погибшем, нескольких пострадавших и сотнях упавших деревьев. Что происходит в городе и к чему готовиться его жителям, разбирался портал iz.ru.

«Максимальное количество осадков»

Снег начал идти в городе вечером в пятницу, 2 февраля. А через сутки, вечером в субботу, специалисты заявили о том, что столица взяла очередную климатическую планку — за один день в Москве выпало 14 мм осадков. Эту цифру метеорологи назвали рекордной для всей истории метеонаблюдений. Последний раз к таким показателям столичная погода приближалась аж в 1957 году.

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», - цитирует «Интерфакс» слова одного из сотрудников столичного метеобюро.

Для большинства москвичей в субботу этот рекорд еще прошел незамеченным — слишком долго поклонники снега ждали наступления настоящей зимы, — хотя метеорологи и сотрудники экстренных служб настойчиво говорили о том, что это только начало. Снегопад не утихнет в течение всех выходных, а в воскресенье в столицу вместе с ним придет еще и резкое похолодание.

Утром 4 февраля в городе объявили штормовое предупреждение, и даже самые снеголюбивые жители столицы убедились в том, что ситуация для города действительно не самая обычная.

Пострадавшие от стихии

Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин признал, что разыгравшаяся утром в субботу стихия «не обошлась без жертв». Как рассказал столичный градоначальник на своей странице в социальной сети Twitter, один человек погиб из-за падения дерева и обрыва линии электропередач. Где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия — неизвестно. Мэр города предупредил, что в конце выходных ситуация в городе только ухудшится.

«Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с», — написал он, обратившись к жителям с просьбой «держаться подальше» от деревьев и проводов.

Он также отметил, что из-за снегопада пострадали как минимум два человека. Впрочем, уже спустя час Сергей Собянин уточнил, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

Кроме того, количество поваленных непогодой деревьев растет в геометрической прогрессии. Если накануне вечером столичный градоначальник говорил о семи, то к утру воскресенья в столичном правительстве их насчитали уже около 360, а к вечеру 4 февраля мэр города написал, что их количество достигло двух тысяч. И судя по всему, это не предел.

Никуда не едем

Первые сообщения о надвигающейся метели часть москвичей получили еще в пятницу вечером. С тех пор столичные спасатели постоянно просят водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность на улицах городах, а лучше — вообще обойтись без использования личного автотранспорта.

На сайте правительства Москвы приведены специальные рекомендации для всех участников дорожного движения.



«Автомобилистам следует двигаться на сниженной скорости, избегая резких маневров. В случае значительного ухудшения видимости нужно съехать на обочину и включить габаритные огни. Пешеходам желательно надевать одежду со светоотражающими элементами», — отмечают в мэрии.

Утром 4 февраля ЦОДД призвал автолюбителей отказаться от поездок на машине на время снегопада. Для многих, вероятнее всего, это было несложно, учитывая, что большая часть автомобилей погребена под толстым слоем снега.

Все столичные коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме. На улицы Москвы в воскресенье были выведены около 15 тыс. единиц снегоуборочной техники, на усиленный режим работы перешли столичные медики и аварийная служба «Мосгортранса».

«Бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей», — говорится на сайте столичного правительства.

Правда, неполадки в работе столичного транспорта сохраняются.

В субботу на Измайловском проспекте дерево, рухнувшее под тяжестью снега, временно прервало движение трамваев. Правда, как рассказали «Интерфаксу» в «Мосгортрансе», на линию вместо них были выведены компенсационные автобусы. Утром 4 февраля, опять же, из-за опасно накренившегося дерева было прервано движение трамваев на севере Москвы. На Горьковском направлении было приостановлено движение электричек — все по той же причине. Восстановить движение специалистам удалось в середине дня, рассказали в МЖД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе, несмотря на выходные, по данным на 16:00 по Москве сохранялись пятибалльные пробки.

И никуда не летим?

Главным индикатором того, что с погодой что-то пошло не так, по традиции является работа столичных аэропортов. Информация о первых задержанных рейсах начала поступать еще вечером в пятницу, 2 февраля. В субботу РБК, опираясь на данные онлайн-расписания, писал, что всего в Шереметьево, Домодедово и Внуково в субботу были задержаны 52 и отменены 14 авиарейсов.

Тогда же ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура. Правда, по данным ведомства, ситуация с задержками рейсов не была критичной.

«На данный момент несколько рейсов отменено, задержек свыше трех часов не имеется», — отметили там днем в субботу.

Утром 4 февраля метеорологический портал Gismeteo сообщил, что в столичных аэропортах в общей сложности задержаны около 70 рейсов, а отмнены 16. Сейчас, по данным СМИ, речь идет примерно о сотне задержанных рейсов, причем, как пишет ТАСС, столичная непогода повлияла также и на расписание других аэропортов страны.

«Арктическое вторжение»

Днем в воскресенье синоптики смягчились — если раньше речь шла о том, что метель продлится до утра понедельника, 5 февраля, то теперь специалисты заявили, что снегопад постепенно сойдет на нет к вечеру воскресенья. Но радоваться жителям столичного региона рано — вслед за снегом в город придет резкое похолодание. А это значит, что вырастет риск гололеда на дорогах, появится опасность обледенения деревьев и линий электропередач.

Как объяснили метеорологи, Москва оказалась под действием сразу двух циклонов.

«Один из них пришел с Северо-Запада, в другой — со Средиземноморья через Балканы, или так называемый «Балканец». И в тыл к нему уже начал поступать холодный арктический воздух», — рассказала журналистам главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова,

Она добавила, что Москву ждет «арктическое вторжение» со всеми вытекающими последствиями: от сильных снегопадов до резкого похолодания.

Так что даже с прекращением снегопада расслабляться и забывать о основных правилах безопасности в непогоду ни самим москвичам, ни сотрудникам городских служб не стоит.