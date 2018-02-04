Более 15 тыс. единиц спецтехники убирают снег на улицах Москвы
Более 15 тыс. единиц спецтехники задействовано в уборке снега на улицах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, еще около 70 тыс. человек заняты очисткой пешеходных зон.
Московские улицы убирают и обрабатывают противогололедными реагентами, а также посыпают мелким гравием — каждые четыре часа, сообщается на сайте столичной мэрии.
Как сообщал портал iz.ru, за минувшие сутки в городе выпало более половины месячной нормы осадков.