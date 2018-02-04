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Более 15 тыс. единиц спецтехники убирают снег на улицах Москвы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Более 15 тыс. единиц спецтехники задействовано в уборке снега на улицах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, еще около 70 тыс. человек заняты очисткой пешеходных зон.

Московские улицы убирают и обрабатывают противогололедными реагентами, а также посыпают мелким гравием — каждые четыре часа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как сообщал портал iz.ru, за минувшие сутки в городе выпало более половины месячной нормы осадков.

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