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Власти Москвы просят отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичные власти призвали водителей отказаться в воскресенье от поездок по городу на автомобилях из-за сильнейшего снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ситуационного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в связи с сильнейшим снегопадом», — сообщили в ЦОДД.

В воскресенье в Москве, Московской области и других регионах ЦФО было объявлено штормовое предупреждение. В связи с непогодой в столице пострадали пять человек, еще один человек погиб из-за падения дерева и порыва ЛЭП.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в столичных аэропортах в воскресенье 70 рейсов были задержаны, еще 16 отменены.

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