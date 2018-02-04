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Оперативный штаб МЧС создан в Москве из-за непогоды

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Фото: РИА Новости
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Министерство чрезвычайных ситуаций по городу Москве создало оперативный штаб из-за резкого ухудшения погоды. Оперативные группы управлений организованы во всех административных округах, сообщается в воскресенье на официальном сайте ведомства.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории города Москвы в Главном управлении МЧС России по городу Москве организован сбор оперативного штаба. Кроме того, созданы оперативные группы управлений во всех административных округах», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что в случае необходимости пункты обогрева будут развернуты на трассах Троицкого и Новомосковского округов.

Ранее в столице из-за непрекращающегося сильного снегопада объявили штормовое предупреждение. На усиленный режим работы перешли коммунальщики, сотрудники столичного метро, медицинских учреждений и дорожно-патрульной службы. 

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