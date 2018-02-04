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Синоптики назвали время ослабевания снегопада в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Интенсивность снегопада в Москве снизится к вечеру с понижением температуры. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что снег продолжит идти, «но не так интенсивно и, возможно, с меньшими порывами ветра, нежели те, что мы наблюдаем сейчас».

По словам Поздняковой, за воскресенье в отдельных городах Московской области может выпасть более 18 мм осадков. 

«Суточный рекорд по осадкам для сегодняшнего дня — 18 мм, не исключено, что в каких-то городах Подмосковья он будет побит», — приводит ее слова RT.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье в Москве, Московской области и других регионах ЦФО было объявлено штормовое предупреждение

По данным метеорологов, снегопад, обрушившийся на столичный регион в первые выходные февраля, стал самым сильным за последние 100 лет. 

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