Человек погиб из-за непогоды в Москве

Один человек погиб и еще двое получили травмы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва ЛЭП. Еще двое получили травмы», ­— написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

По информации мэра, в городе повалены уже 360 деревьев. Градоначальник добавил, что в ближайшее время погода в Москве не нормализуется. В воскресенье в Москве ожидается мощный снегопад и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

«От деревьев и проводов надо держаться подальше», — резюмировал мэр.

Ранее МЧС РФ из-за сильных снегопада и метели распространило на воскресенье штормовое предупреждение.