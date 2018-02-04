Медицинские учреждения Москвы перешли на усиленный режим работы

Все медицинские учреждения Москвы из-за ударившего по Москве снежного шторма переведены на усиленный режим работы, сообщил глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«В связи с плохими погодными условиями в столичном регионе все медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, работают в усиленном режиме и готовы к оказанию медицинской помощи горожанам в полном объеме», — приводит его слова ТАСС.

Хрипун добавил, что приемные отделения больниц и травмпунктов будут работать в круглосуточном режиме.

Напомним, в воскресенье главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова назвала сильнейший снегопад в Москве «арктическим вторжением». В Москве ранее было объявлено штормовое предупреждение.

В результате резкого ухудшения погоды в Москве погиб один человек, как минимум пять человек пострадали. Снегопад серьезно осложнил движение транспорта в городе, зафиксировано большое число ДТП. Столичные власти попросили водителей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

По словам синоптиков, к вечеру воскресенья интенсивность снегопада в Москве снизится.