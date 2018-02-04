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Метеорологи заявили об «арктическом вторжении» в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Столица переживает «арктическое вторжение», характеризующееся не только рекордным количеством осадков, но и господствующим холодным арктическим воздухом, заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

«На Москву обрушился циклон, который состоит из двух циклонов, один из них пришел с Северо-Запада, в другой — со Средиземноморья через Балканы, или так называемый «Балканец». И в тыл к нему уже начал поступать холодный арктический воздух», — приводит слова Поздняковой агентство ТАСС. Она добавила, что столица переживает «арктическое вторжение».

Как ранее сообщал портал iz.ru, из-за мощного снегопада в столице объявлено штормовое предупреждение. В результате непогоды за последние сутки погиб один человек, еще как минимум пятеро пострадали. По словам синоптиков, к вечеру воскресенья интенсивность снегопада в Москве снизится.

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