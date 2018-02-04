Более 2 тыс. деревьев повалено в Москве из-за снегопада

Более 2 тыс. деревьев повалено в столице из-за сильного снегопада.

Как сообщил в своем микроблоге московский мэр Сергей Собянин, количество пострадавших остается прежним.

По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4–5 февраля. Уровень погодной опасности был повышен с «желтого» до «оранжевого».