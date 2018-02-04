Восстановлено движение поездов на участке Горьковского направления МЖД

Специалисты устранили помеху на путях Горьковского направления Московской железной дороги, движение поездов восстановлено.

«Железнодорожники убрали опасные для движения поездов деревья и возобновили курсирование электричек на перегоне Реутов–Балашиха», — сообщили в пресс-службе МЖД.

Все электрички выполняют рейсы по расписанию.

Как сообщал портал iz.ru, движение на участке Горьковского направления было временно приостановлено из-за упавших и нависших над путями деревьев.