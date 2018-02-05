Прямой эфир
Сюжет:

В Москве дерево упало на поезд метро

0
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На наземном участке московского метрополитена между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» на пассажирский поезд упало дерево. Предположительно, ветви дерева были облеплены снегом, и его вес вырвал дерево из земли.  

Инцидент произошел около 23:15 мск. В такой поздний час в воскресенье в метро мало пассажиров, удар упавшего ствола пришелся на пустой вагон, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе подземки.

Службы метрополитена и МЧС оперативно ликвидировали последствия происшествия. Движение по Филевской линии восстановлено, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, в ночь на понедельник, 5 февраля, МЧС сообщило о дальнейшем ухудшении погоды. Синоптики ждут окончания снегопада только к середине недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очищать ночью столичное метро от снега выйдет 5 тыс. человек
Более 2 тыс. деревьев повалено в Москве из-за снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017