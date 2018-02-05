В Москве дерево упало на поезд метро

На наземном участке московского метрополитена между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» на пассажирский поезд упало дерево. Предположительно, ветви дерева были облеплены снегом, и его вес вырвал дерево из земли.

Инцидент произошел около 23:15 мск. В такой поздний час в воскресенье в метро мало пассажиров, удар упавшего ствола пришелся на пустой вагон, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе подземки.

Службы метрополитена и МЧС оперативно ликвидировали последствия происшествия. Движение по Филевской линии восстановлено, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, в ночь на понедельник, 5 февраля, МЧС сообщило о дальнейшем ухудшении погоды. Синоптики ждут окончания снегопада только к середине недели.