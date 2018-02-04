Очищать ночью столичное метро от снега выйдет 5 тыс. человек

В ночь на понедельник, 5 февраля, более 5 тыс. человек займутся очисткой от снега и обледенения наземной инфраструктуры столичного метрополитена.

«Уборка инфраструктуры метро продолжится ночью: вывоз снега с открытых станций, чистка путей, подходов к станциям и крыш станций, проверка систем электроснабжения и отопления», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе подземки.

Напомним, 4 февраля в Москве был объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снежного шторма. На столицу обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет — к утру воскресенья в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.

Как писал iz.ru, столичное управление МЧС констатировало, что снегопад не оказал серьезного влияния на работу метро, наземного общественного транспорта и вокзалов Москвы.