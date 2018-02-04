Высота сугробов в Москве побила рекорд

Высота сугробов в Москве достигла рекордных для этой зимы 64 см, за прошедшие сутки в столице выпало 64% месячной нормы осадков, сообщили в Росгидромете.

Главная московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала за сутки увеличение высоты сугробов с 32 до 43 см. В Москве за сутки выпало 23 мм осадков при месячной норме 36 мм, сообщает «Газета.ру».

Росгидромет предупреждает, что 4 февраля в Москве продолжится метель, на дорогах сохранится крайне сложная ситуация. Возможно налипание снега на проводах и деревьях.

Напомним, 4 февраля в Москве был объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снежного шторма.