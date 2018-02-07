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При сходе снега на станции МЦК никто не пострадал

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Фото: youtube.com
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На станции Московского центрального кольца (МЦК) «Коптево» произошло падение пласта снега, скопившегося на навесе платформы. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

«На станции МЦК «Коптево» 5 февраля 2018 года из-за высокого уровня выпавших осадков произошел сход снега с навеса между платформой и подъезжающей «Ласточкой». В результате произошедшего никто не пострадал», — прокомментировали в пресс-службе.

Добавляется, что поезд поврежден не был, ситуация не повлияла на движение других «Ласточек».

В МЖД подчеркнули, что на МЦК круглосуточно ведутся работы по очистке навесов, пассажирских платформ и другой инфраструктуры от снега.

С 3 по 5 февраля мощные снегопады обрушились на столичный регион. За минувшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. 6 февраля заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что последствия снегопада будут устранены в городе в течение пяти-шести дней.

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