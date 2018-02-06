Недовольные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами

Сотрудники полиции проверяют информацию о препятствовании работе коммунальщиков по уборке снега в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он отметил, что зафиксированы случаи, когда недовольные ночной уборкой снега во дворах горожане закидывали дворников и снегоуборочную технику яйцами, а также обстреливали из травматического оружия.

«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику (снегоуборочную. — Ред.). У нас таких примеров достаточно много», — приводит слова Бирюкова телеканал «360».

В настоящее время эти случаи проверяют правоохранители. Заммэра добавил, что участие в уборке снега с городских улиц принимает больше 16 тыс. единиц техники и порядка 72 тыс. человек. Ежедневно с улиц Москвы вывозится больше 1 млн кубометров снега.

Сильнейший за 100 лет снегопад обрушился на российскую столицу в конце января. Из-за метели в Подмосковье были перебои в электроснабжении в 18 муниципалитетах. Из-за падения дерева в Москве и обрыва линии электропередачи погиб один человек, еще пятеро получили травмы.