Качество уборки снега в Москве контролируют с помощью видеокамер

За ликвидацией последствий московского снегопада в онлайн-режиме следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений.

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Около 100 тыс. камер позволяют отследить, как убираются территории у подъездов жилых домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты контролируют, собран ли снег в кучи и вывезен ли вовремя на снегоплавильные пункты.

Камеры также позволяют проверить качество уборки внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, лавочек.

Кроме того, операторы могут в онлайн-режиме контролировать перемещение снегоуборочных машин.

«Вся коммунальная техника в Москве оснащена системой ГЛОНАСС, и поэтому сотрудники центра видят, что машины дошли до нужного места», — добавили в мэрии.

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщил, что последствия снегопада будут устранены в городе в течение пяти-шести дней.