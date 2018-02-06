Власти Москвы пообещали устранить последствия снегопадов за пять-шесть дней

Последствия мощнейшего за последнее столетие снегопада будут устранены в Москве в течение пяти-шести дней. Об этом заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Город будет очищен в течение пяти-шести дней. Это гораздо раньше установленных на данный момент нормативов», — цитирует заммэра агентство «Москва».

Бирюков подчеркнул, что в первую очередь будут очищаться проезжие части, подходы к станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), подходы в поликлиникам и больницам, а также тротуары.

«Мы не привлекаем никаких сторонних сил: ни Минобороны, ни МЧС, город справляется своими силами», — добавил он.

Как сообщалось ранее, за 5 февраля из Москвы коммунальные службы вывезли более 800 тыс. кубометров снега. На выходных в столице выпало более 100% месячной нормы осадков. По словам Бирюкова, коммунальщикам предстоит вывезти из города еще 72 млн кубометров снега.

«В эти выходные выпала четвертая часть годовой нормы снега. В ближайшие дни мы ожидаем, что еще 6–8 см снега ляжет на улицы Москвы», — заключил заместитель мэра.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в Москве для уборки снега с крыш применят около ста автовышек. В расчистке улиц задействовано 4 тыс. самосвалов и более 15,5 тыс. снегоуборочных машин.

По данным синоптиков, снегопады в столичном регионе ослабнут 6 февраля. На смену им придут холода до минус 19 градусов.