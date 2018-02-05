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За сутки с улиц Москвы вывезли 800 тыс. кубометров снега

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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Более 800 тыс. кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы. Такие данные привел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Москва справляется достойно: все дороги открыты, работает огромное количество техники. За сутки вывезено снега больше, чем в предыдущие сутки: свыше 800 тыс. кубометров», — приводит ТАСС слова заместителя градоначальника.

Вместе с тем Петр Бирюков напомнил, что за прошедшие сутки объем вывезенного снега составил 1,2 млн кубометров, однако отметил, что показатель по итогам текущих суток может превысить его. Заммэра пояснил, что 5 февраля в ликвидации последствий обильных снегопадов были задействованы более 70 тыс. человек и около 15 тыс. единиц техники.

Ранее Петр Бирюков сообщал, что работы по расчистке города от снега будут продолжаться всю ночь.

За прошедшие выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова достигла 47 см. Это стало рекордом за 100 лет.

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