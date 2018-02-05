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Снегопад спровоцировал двукратный рост ДТП в Петербурге

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Фото: ТАСС/Valya Egorshin
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«Снежный апокалипсис» спровоцировал двукратный рост числа ДТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, к концу дня их количество превысило 1,5 тыс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Так, по состоянию на 18:30 было зарегистрировано 1623 заявки о ДТП. Ровно сутки назад было 893 заявки.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД. Автовладельцам также рекомендуют воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд, не забывать соблюдать дистанцию и боковой интервал, включать фары и противотуманные фонари.

Сильный снегопад принес в Петербург и Ленинградскую область циклон с Ладоги. Только в воскресенье в городе выпало свыше 10 см снега, что составляет треть месячной нормы осадков.

По данным петербургского Гидрометцентра, снегопад продолжится.

Тем временем прокуратура Петербурга начала проверку того, как исполняются требования по уборке и очистке дорог от снега.

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