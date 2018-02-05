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«Снежный апокалипсис» обрушился на Москву впервые за 100 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Курашов
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За субботу и воскресенье в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова к утру понедельника достигла 43 см, сообщает «РИА Новости».

«Такое количество снега впервые за 100 лет. Интенсивность снега, сама погода, которая менялась — снег, снег с дождем, обледенение на ветках деревьев, поэтому испытание очередное для коммунальщиков», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Также было зафиксировано более ста случаев падения деревьев на автомобили. Последствия «снежного апокалипсиса» в круглосуточном режиме устраняют тысячи работников коммунального хозяйства.

По словам чиновника, за прошедшие сутки с московских улиц вывезли 1,2 млн кубометров снега и распилено около 1,6 тыс. упавших деревьев. В расчистке улиц были задействованы более 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин.

Синоптики пообещали, снегопады ослабнут сегодня.

Как ранее отметил мэр столицы Сергей Собянин, обстановка в Москве не сравнима с условиями в других крупных городах мира: ни по объему, ни по сложности работы.

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