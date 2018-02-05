Прокуратура Петербурга проверит ответственных за уборку улиц

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку деятельности городского комитета по благоустройству в связи со снегопадом, обрушившимся на город. Об этом сообщает телеканал «78», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Чиновники разберутся, как исполняются требования по уборке и очистке дорог общественного пользования, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов.

Под проверку попали Смольный, районные администрации, городские муниципальные образования, управляющие компании и объединения собственников жилья.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 3 февраля сразу три района Петербурга остались без света из-за аварии на теплоэлектроцентрале (ТЭЦ).