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Прокуратура Петербурга проверит ответственных за уборку улиц

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Фото: ТАСС/Каравашкин Павел
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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку деятельности городского комитета по благоустройству в связи со снегопадом, обрушившимся на город. Об этом сообщает телеканал «78», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Чиновники разберутся, как исполняются требования по уборке и очистке дорог общественного пользования, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов.

Под проверку попали Смольный, районные администрации, городские муниципальные образования, управляющие компании и объединения собственников жилья.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 3 февраля сразу три района Петербурга остались без света из-за аварии на теплоэлектроцентрале (ТЭЦ).

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