Житель Петербурга похитил дочь и увез ее в Египет

Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства похищения ребенка. Заявление поступило от жительницы Пушкинского района.

Вечером 4 февраля женщина сообщила, что ее муж забрал из дома годовалую дочь и улетел в Каир. Мужчина является уроженцем Египта. Семья ранее считалась благополучной и на учете не состояла, сообщает телеканал «78».

Как писал портал iz.ru, в ноябре кубанские судебные приставы вернули двухмесячного ребенка матери после похищения из Нижнего Новгорода. Отец увез малыша в Сочи. Женщина поехала вслед за ним и предъявила специалистам судебное предписание, в котором говорится, что по закону ребенок должен жить с ней. Благодаря оперативности и профессионализму приставов малыша передали матери в Адлеровском районе города.