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Выставка работ Бориса Гребенщикова открылась в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Выставка работ известного рок-музыканта Бориса Гребенщикова открылась в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, сообщает «5 канал».

В экспозиции «Азбука лунного света» представлено 17 рисунков и несколько фотографий на металле. Любую из работ можно купить, а вырученные деньги музыкант планирует направить на запись нового альбома группы Аквариум.

Как рассказал сам артист, он получает удовольствие как от музыки, так и от живописи.

«Я вообще никогда не придумываю тему, беру холст и чувствую. Концептуализм — это не мое, каждая картина рисуется припадками. Между ними — интервал от шести до девяти месяцев, но бывают исключения», — сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию выставки.

С 24 января по 24 июня в Третьяковской галерее в Москве проходит выставка портретных работ живописца Карла Брюллова. 

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