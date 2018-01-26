Выставка работ Бориса Гребенщикова открылась в Петербурге

Выставка работ известного рок-музыканта Бориса Гребенщикова открылась в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, сообщает «5 канал».

В экспозиции «Азбука лунного света» представлено 17 рисунков и несколько фотографий на металле. Любую из работ можно купить, а вырученные деньги музыкант планирует направить на запись нового альбома группы Аквариум.

Как рассказал сам артист, он получает удовольствие как от музыки, так и от живописи.

«Я вообще никогда не придумываю тему, беру холст и чувствую. Концептуализм — это не мое, каждая картина рисуется припадками. Между ними — интервал от шести до девяти месяцев, но бывают исключения», — сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию выставки.

С 24 января по 24 июня в Третьяковской галерее в Москве проходит выставка портретных работ живописца Карла Брюллова.