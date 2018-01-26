Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Хеппи-энд» (18+)

Режиссер: Михаэль Ханеке, в ролях: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц, Фантина Ардуин, Франц Роговский

История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. Если что и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть всё, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других.

Рейтинг «Известий»: 7

«Приключения Паддингтона-2» (6+)

Фото: «Вольга»

Режиссер: Пол Кинг, в ролях: Хью Грант, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Хью Бонневилль, Салли Хокинс, Брендан Глисон, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Питер Капальди

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами.

Рейтинг «Известий»: 8

«Бенефис Альта» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Юбилейный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета завершится концертом в Большом зале консерватории. В программе — шедевры романтической и современной музыки, входящие в золотой репертуар маэстро — квинтет Иоганнеса Брамса в переложении для альта и камерного оркестра и «Стикс» Гии Канчели для альта, хора и симфонического оркестра.

28 января, 19:00, Большой зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского

«Пиковая дама» (18+)

Фото: troykamultispace.ru

Создатели первой иммерсивной оперной постановки предлагают погрузиться в мир иллюзий бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского. Место действия — старинная усадьба Гончарова-Филипповых, которую дед жены Пушкина, Натальи Николаевны, проиграл в карты.

26 января, 19:00, 21:30, 27 января, 19:00, 28 января, 16:00, 18:30, Troyka Multispace

«Спящая красавица» (6+)

Фото: пресс-служба Театриума на Серпуховке

Худрук «Театриума на Серпуховке» Тереза Дурова переосмыслила старинную сказку о добре и зле. В интерпретации классического европейского сюжета зрителей ждет множество сюрпризов, перевоплощений и даже фокусов. Спящая красавица будет левитировать, а бумажное приглашение на бал чудесным образом превратится в прекрасный цветок.

26 января, 15:00; 27 января, 11:00, 14:00, 17:00; 28 января, 12:00, 15:00; «Театриум на Серпуховке»

Рейтинг «Известий»: 7

«Свадьба Кречинского» (16+)

Фото: m-g-t.ru

Режиссер Гульнара Галавинская предложила новую интерпретацию комедии Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», написанной более 160 лет назад. Спектакль посвящен современным игрокам: и дилетантам — таким, как Кречинский, и профи — таким, как бюрократ и коррупционер Варравин.

27 января, 19:00, Губернский театр

Рейтинг «Известий»: 8

«Привидение» (18+)

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мюзикл по мотивам одноименного кинофильма 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. На сцене оживет трогательная и пронзительная история любви Сэма и Молли. С помощью спецэффектов постановщикам удалось создать иллюзию существования героя между двумя мирами. В исполнении живого оркестра и российских певцов прозвучат легендарные композиции музыканта группы Eurythmics Дэвида Аллана Стюарта, а также Глена Балларда, работавшего с Майклом Джексоном, Аланис Мориссетт и Aerosmith.

27 января, 14:00, 19:00, Московский дворец молодежи

«Кармен» (16+)

Фото: Олег Черноус

В новой постановке великой оперы Жоржа Бизе Микаэла ездит на велосипеде, цыганки и контрабандисты танцуют канкан, а в финале происходит поножовщина.

27 января, 19:00, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

«Сны господина де Мольера» (16+)

Фото: пресс-служба Ленком

Постановка режиссера Павла Сафонова по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» привлечет в театр любителей ярких сценографических решений. Слово «сны» добавлено в название спектакля, потому что действительность, по мнению режиссера, порой напоминает дурной сон.

28 января, 19:00, «Ленком»

«Дьявол» (16+)

Фото: tabakov.ru

Режиссер Михаил Станкевич создал спектакль по одноименной повести Л.Н. Толстого. Молодой помещик Евгений Иртенев приезжает в родовое имение восстанавливать хозяйство. В деревенской суматохе «не для разврата, а только для здоровья» он заводит «сношения» с молодой крестьянкой Степанидой. Связь эта станет для героя роковой. В главной роли — Максим Матвеев.

28 января, 19:00, Московский театр-студия под руководством Олега Табакова («Табакерка»)

«Ставки на гласность. Аукцион «Сотбис» в Москве, 1988» (6+)

Фото: garagemca.org

В 1988 году в Москве прошел первый аукцион Sotheby's. На продажу тогда было выставлено более сотни произведений русских художников — как авангардистов первой половины века, так и нонконформистов эпохи застоя. Аукцион привлек коллекционеров из разных стран и стал ярким событием в художественной жизни позднего СССР. На выставке «Гаража» представлена видеозапись торгов, выдержки из интервью с организаторами и художниками — участниками аукциона, VR-инсталляция, которая позволяет посетителям «поприсутствовать» там, и различные архивные материалы. Экспозиция также включает некоторые произведения, участвовавшие в торгах.

До 28 февраля, Музей современного искусства «Гараж»

Рейтинг «Известий»: 7

«За кулисами» (18+)

Фото: umiere.ru

Первая в России персональная выставка фотографа голливудского закулисья Дугласа Киркланда включает серию портретов Мэрилин Монро и репортаж о трех неделях жизни Коко Шанель. Экспозиция охватывает 60-летнюю карьеру фотографа и фокусируется на самых ярких ее этапах.

До 15 апреля, Центр фотографии имени братьев Люмьер

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