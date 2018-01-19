Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Темные времена» (16+)

Режиссер: Джо Райт, в ролях: Гэри Олдман, Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас, Стивен Диллэйн

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Рейтинг: 8

«Скиф» (16+)

Фото: Наше кино

Режиссер: Рустам Мосафир, в ролях: Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич, Юрий Цурило

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

Рейтинг: 7

«Карп отмороженный» (12+)

Фото: Кинологистика

Режиссер: Владимир Котт, в ролях: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов

Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Рейтинг: 7

«Мешок без дна» (12+)

Фото: Reflexion Films

Режиссер: Рустам Хамдамов, в ролях: Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Андрей Кузичев, Кирилл Плетнев, Анна Михалкова, Алла Демидова, Илзе Лиепа

По мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В центре сюжета — загадочное убийство в лесу. Чтобы узнать истину, зрителям предстоит прослушать три противоречащие друг другу версии произошедшего.

Рейтинг: 8

«Форма воды»

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Режиссер: Гильермо дель Торо, в ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

Рейтинг: 8

«Альпийский мужской хор» (6+)

Фото: mmdm.ru

В рамках Рождественского фестиваля в Москве впервые выступит Альпийский мужской хор из Италии. Коллектив существует уже 90 лет, основу его репертуара составляют альпийские народные песни. В программе также прозвучат произведения Пигарелли, Грубера, Моцарта и Дзандонаи.

21 января, 19:00, Московский дом музыки, Светлановский зал

«Звездная дева» (12+), «Печальная Белладонна» (18+)

Фото: youtube.com

В рамках публичной программы к выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» в «Гараже» покажут два японских анимационных фильма — «Звездная дева» и «Печальная Белладонна». Первый — рассказ о супергероине, сражающейся с коррумпированным генералом и его роботами. Второй представляет собой историю о женщине, пытающейся обрести счастье и свободу в жестоком мужском мире.

20 января, 17:30, 19:00, лекторий Музея современного искусства «Гараж»

«Любовная исповедь» (16+)

Фото: пресс-служба ЦДА/Дмитрий Преображенский

Режиссер Елена Кравчук поставила спектакль по пьесе Габриэля Гарсии Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». Это монолог женщины о прошедшей молодости и ушедшей красоте, изменах, испанском замке и заснеженном Париже, умершей маме и далеких, ставших почти чужими детях. Сидя в полутемной квартире, среди разбросанных вещей, женщина винит своего мужа за то, что слишком его любила...

19 января, 19:30, ЦДА имени Яблочкиной

«Всё о Золушке» (6+)

Фото: пресс-служба Московского театра мюзикла

Ироничная трактовка классической истории заинтригует взрослых, а яркие костюмы и необычные сценические решения поразят детей. Музыку к новой постановке написал маэстро Раймонд Паулс.

19, 20 января, 19:00, 21 января, 14:00, Московский театр мюзикла

«Флайтер» (12+)

Режиссер Дмитрий Бикбаев поставил спектакль о неисправимом мечтателе. Главный герой искренне верит, что можно осуществить любое желание, изменить судьбу и мир. Для этого необходимо всегда стремиться к совершенству, не останавливаясь на достигнутом. Всё возможно, если человек помнит, что тот ребенок, который мог мечтать и летать в заоблачные выси, всегда живет внутри него.

19 января, 18:00, Театр Луны

«Гамлет. Хроника одной ночи» (16+)

Режиссер Вадим Чибисов поставил спектакль на основе пьесы Шекспира, сжав события «Гамлета» в одну ночь.

19 января, 20:30, театр «Событие»

«Невидимые миру слезы» (16+)

Спектакль по рассказам и одноактным пьесам А.П. Чехова. Жанровая палитра простирается от фарса-бурлеска до трагикомедии. Три актера — Светлана Рябова, Олег Вавилов и Олег Кассин — играют в общей сложности девять ролей.

20 января, 19:00, Театр сатиры, сцена «Чердак сатиры»

«Царь Эдип. Замок герцога Синяя Борода» (16+)

Римас Туминас соединил в одной постановке две оперы ХХ века — «Царя Эдипа» Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Бартока. Их объединяет тема неминуемости рока.

20 января, 19:00, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Рейтинг: 7

«Вишневый сад» (16+)

Фото: РИАНовости/Евгения Новоженина

Главный герой спектакля Андрея Кончаловского по одноименной пьесе Антона Чехова — сам Чехов. Как и замышлял автор текста, получилась комедия, местами фарс. На долю драмы остается послевкусие. Горькое сожаление о том, что могло быть, да не случилось. В роли Любови Раневской — муза режиссера актриса Юлия Высоцкая.

21 января, 19:00, Театр имени Моссовета

Рейтинг: 8

«Борис Кустодиев» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Выставка демонстрирует живопись художника Бориса Кустодиева в контексте его увлечения фотографией — прежде малоизвестного. 120 фотоотпечатков, составивших основу экспозиции, — не только творческая мастерская и визуальный дневник «певца купеческой Руси», но и выразительное отражение самого духа дореволюционной деревни.

До 11 февраля, Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ)

Рейтинг: 7

«Хаим Сутин. Ретроспектива» (0+)

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов

Завершает работу первая в России масштабная ретроспектива Хаима Сутина, русско-французского художника первой половины XX века. Три раздела выставки отражают любимые жанры мастера: портрет, натюрморт и пейзаж. Наряду с его полотнами посетители могут увидеть работы Джексона Поллока, Фрэнсиса Бэкона, Марка Ротко, Виллема де Кунинга и Франка Ауэрбаха.

До 21 января, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Рейтинг: 9