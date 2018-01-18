Алиса Фрейндлих: «Из нашего кино стал исчезать разговор о простых истинах»
В прокате — драматическая комедия «Карп отмороженный», где одну из главных ролей сыграла Алиса Фрейндлих. Работа была важной для актрисы — продюсировать картину взялся ее внук Никита Владимиров. Накануне премьеры Алиса Бруновна пригласила корреспондента «Известий» к себе домой. Извинившись («знаю, что это непедагогично, но я буду курить»), народная артистка СССР начала разговор с похвалы молодому продюсеру, который скромно сидел рядом.
— Он у меня вообще, конечно, молодцом! Взялся за этот фильм, когда у него не было ни одного рубля. Заложил свою квартиру, назанимал у всех наших родственников всевозможные запасы и накопления (смеется). Начал проект с огромной верой в то, что всё непременно должно получиться.
— И ведь получилось.
— Да, но с какими сложностями! В октябре (2016 года. — «Известия») нам надо было в очень сжатые сроки отснять всё на натуре. Нужно было буквально дней 10, чтобы схватить уходящую осень. А у Мариночки Нееловой в это самое время была запланирована премьера в театре. Тогда мы очень попросили Галину Борисовну Волчек ради нас немного отодвинуть премьерные спектакли. Она знает Никиту с малолетства, поэтому отнеслась к нашей просьбе очень трепетно и сделала всё, чтобы дать нам возможность отснять материал.
Кадр из фильма «Карп отмороженный»
Мы всё успели. Часть фильма была снята на какие-то абсолютно карманные деньги, выжатые из своих собственных возможностей. Потом спустя какое-то время Никитой предпринимались совершенно невероятные усилия, чтобы добыть еще средства и доснять кино. Но ни Фонд кино, ни Союз кинематографистов не откликнулся.
Немалыми трудами и жертвами нашли частного инвестора — человека, возникшего, так сказать, из небытия, который дал финансовую возможность закончить фильм уже в феврале. Можете себе представить: в октябре сняли натуру, потом на какое-то время распустили всю группу и через несколько месяцев снова собрались и досняли павильон.
— Парадокс, что на фильм, в котором играют Фрейндлих, Неелова, Пускепалис, Миронов, не дают государственных денег.
— Я не знаю, почему это происходит. В этих дающих деньги структурах своя система координат, не хочу, так сказать, кого-то ловить за руку. Наверное, там тоже есть какие-то свои «пружины» или своя очередность… Никита ведь совершенно незнакомый миру кино молодой человек, да и сценаристы у фильма не очень раскрученные (Дмитрий Ланчихин, Оксана Карас, Андрей Таратухин. — «Известия»). И вдруг они захотели этому миру что-то предъявить (улыбается).
Что касается актерского состава, Никите в силу его обаяния, заразительности и ссылок на семейную или творческую дружбу удалось даже на съемки в эпизодах уговорить очень занятых актеров. Это большая доблесть, человеческое обаяние, умение заманить и уговорить (смеется).
— Вы следите за тем, что происходит в современном кино?
— Как только я узнаю, что вышел хороший фильм, мне не жалко пожертвовать немного времени и отправиться в кинематограф. Просто пройтись до нашей питерской «Авроры» и посмотреть. Или, бывает, сериал показали по телевидению и о нем идет очень хорошая молва, хорошие отзывы от людей, которым я доверяю. Тогда дети мне его скачивают целиком, и я во время отпуска или на даче обязательно смотрю. Из общего вороха мне больше всего понравилась «Ликвидация» и еще два-три сериала.
Смотреть сериалы по телевизору мне не удается. Я посмотрю одну серию, а следующую, например, пропускаю из-за работы в театре. Сюжетная нить сразу же теряется. Чтобы смотреть сериалы, надо неделю или больше каждый вечер садиться перед телевизором и следить за хитросплетениями сценария.
Кадр из фильма «Карп отмороженный»
— Многие актеры вашего поколения тоскуют по идеалам советского кино. Говорят, что современный кинематограф сильно потерял в качестве и в душевности. У вас есть мнение на этот счет?
— К сожалению, все современные фильмы и сериалы зациклены на криминале. Может быть, это происходит потому, что криминал стал темой очень большого количества телепрограмм, из которых несложно «надыбать» материал для сценария. В газетах и журналах тоже есть криминальные страницы, из них можно почерпнуть какие-то сюжетные линии…
Что же касается фильмов советского периода, лучшие его образцы отобраны временем. Трудно себе представить, сколько тогда снималось фильмов — великое множество. Это мелкое зерно уже давно выпало сквозь ситечко, оставив зерно крупное — картины, которые стали классикой. Только их мы сегодня смотрим и ими клянемся, как доблестью своей. Но мы не вдаемся в подробности того, сколько советского барахла было снято, а оно было. Сегодняшние хорошие фильмы, как и советские, со временем отсеются по принципу ситечка.
— «Карп отмороженный» поднимает тему взаимоотношений отцов и детей, демонстрируя также пропасть, которую проложили между ними технологии. Как думаете, интернет сильно повлиял на то, что детям стало сложнее общаться с родителями?
— Да это ведь тема для целой диссертации! Я не берусь рассуждать так глубоко. Но если говорить кратко, то технологии ушли далеко вперед, а дети с малолетства хватают все эти айпады и айфоны и мгновенно их осваивают. Наверно, какое-то космическое влияние дает им возможность моментально осваивать эти гаджеты (смеется). Их ведь даже не нужно специально учить.
Конечно, за счет всего этого возникает расхождение в понимании мира между поколениями, еще больше увеличивая и без того глубокую пропасть. Моим внукам, например, неинтересно обсуждать со мной темы, связанные с интернетом, потому что я в него не врубилась и уже не врублюсь (смеется). А они не читают книжки, которые продолжаю читать я.
Я, кстати говоря, очень люблю перечитывать книжки. Люблю читать и новые, мне не знакомые, но больше всего мне нравится перечитывать книги, которые когда-то произвели на меня большое впечатление. Я читаю их снова и снова и получаю совсем другой ракурс восприятия, извлекаю совершенно новые для меня вещи. Поэтому мне интересно возвращаться к прочитанному. А они не читают (показывает на Никиту), бессовестные! (Смеется.)
— К каким книгам вы возвращаетесь?
— «День восьмой» Торнтона Уайлдера и «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа когда-то произвели на меня сильное впечатление. Я уже не говорю про «Мастера и Маргариту». Смешно сказать, но когда-то «Война и мир» была прочитана мной по принуждению, в рамках школьной программы.
Алиса Фрейндлих на открытии выставки, посвященной актерской династии Фрейндлих в Санкт-Петербурге
Сейчас же, когда мы в театре ставили спектакль по этому роману, я, конечно же, взяла на себя труд перечитать его. Получила колоссальное удовольствие, потому что теперь уже вдавалась в подробности. Этот разговор с Толстым вдруг показался мне интересным. Хороший получился разговор (улыбается).
— В одном интервью вы сетовали на то, что люди нынче теряют нравственность с бешеной скоростью. Куда из современной жизни исчезают ценности: нас этому не учат или они перестают иметь для нас значение?
— Мне трудно ответить. И я бы считала большой доблестью, если бы нашла ответ на этот вопрос. Может быть, это происходит из-за каких-то скоростей жизни…
В статье говорилось, что болезнь эта вызывает боязнь будущего. Не потому, что его боится новое поколение (оно как раз очень смелое). А потому, что это поколение поглощает те самые простые истины, которые были важны всегда.
Тогда мне казалось, что это происходит из-за потери религиозных ценностей. Ведь был период, когда религия оказалась совершенно заброшена. Это сейчас стали ею клясться и божиться, хотя ведь совершенно необязательно идти в церковь и молиться. Надо просто помнить простые евангельские истины. Их не так много: всего 10 заповедей, которые распространяются абсолютно на все аспекты жизни. Но что-то было безвозвратно утрачено по дороге к сегодняшнему дню. Видимо, все-таки выпал какой-то аспект. Не берусь формулировать, потому что это сложнейшая тема.
— О чем вы чаще всего жалеете, Алиса Бруновна? О сделанном или о несделанном?
— Надо переворошить всю свою длинную жизнь, чтобы вспомнить. Если вы имеете в виду недостойный поступок, о нем имеет смысл жалеть всю жизнь — это тема исповеди. Жалеть о том, что не сделано, — бессмысленно, потому что время ушло, что о нем жалеть? Можно, конечно, пожалеть, но только для гимнастики чувств, не более того.
Если я делала что-то недостойное, то всю жизнь себя кляну за это. Если мне не удалось сделать что-то достойное, то виной этому были какие-то обстоятельства.