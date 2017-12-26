Выставка «Необъятный Рязанов» погружает в новогоднюю атмосферу

В Новом Манеже открылась выставка «Необъятный Рязанов», приуроченная к 90-летию со дня рождения всенародно любимого режиссера. В трех залах галереи можно увидеть фотографии, личные вещи Эльдара Александровича, сценарии, рукописи, костюмы и даже чудом сохранившиеся часы из «Карнавальной ночи». Экспонаты предоставили киностудия «Мосфильм», семья режиссера и фонд Эльдара Рязанова.

Войдя в здание, посетители тут же погружаются в новогоднюю атмосферу, давно и прочно ассоциирующуюся с фильмами Рязанова. Залы декорированы елочными игрушками, мишурой, апельсинами, а в качестве звукового сопровождения используется музыка Андрея Петрова из фильма «Зигзаг удачи».

Среди гостей на открытии были Светлана Немоляева, Алла Сурикова, Владимир Меньшов, Андрей Звягинцев, Вадим Абдрашитов, Ирина Антонова и многие другие.

— Фильмы Эльдара Александровича — часть нашей культуры, — поделился с «Известиями» кинорежиссер Вадим Абдрашитов. — Многие из его картин — выдающиеся произведения искусства, и каждая — новаторская для своего времени. Это невероятно, но все работы Рязанова зритель принимал на ура. До сих пор десятки миллионов смотрят их каждую неделю. Это поразительный феномен.

Как признался «Известиям» продюсер выставки Алексей Кузнецов, когда организаторы обратились на «Мосфильм», студия с готовностью предоставила из своих закромов не только костюмы Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Ларисы Гузеевой, Барбары Брыльской, Алисы Фрейндлих, но и узнаваемый реквизит — автомобиль и милицейский мотоцикл со съемок «Берегись автомобиля», огромный циферблат, возле которого Людмила Гурченко пела про «Пять минут» в «Карнавальной ночи». Наконец, поклонники «Иронии судьбы» могут попасть в квартиру Нади Шевелевой и посидеть на софе, на которой спал Женя Лукашин. Ну и нон-стоп посмотреть другие фильмы Рязанова.

Среди экспонатов представлены и личные вещи режиссера: пишущая машинка, коллекция расписных кухонных досок, удостоверение и портфель. Есть даже расписка Иннокентия Смоктуновского с обещанием сняться в картине «Берегись автомобиля».

— Название, подобранное для выставки — «Необъятный Рязанов», — совершенно справедливое, — заметил кинорежиссер Владимир Меньшов. — Жизнь коротка, и наполнить ее событиями так, как это удавалось Эльдару Рязанову, редко у кого получается. Он был невероятно плодотворен, всё время находился в работе. Обладал какой-то вулканической энергией. Если не писал сценарий, то снимал кино, если не снимал, то переходил к мемуарам. А заканчивая их, брался за телевизионную передачу. Он больше чем художник. Рязанов — планета!

Один из залов экспозиции — интерактивный. Здесь можно посетить виртуальную экскурсию, которую проводят друзья режиссера — Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Николай Фоменко, Лия Ахеджакова, Александр Ширвиндт. От экрана к экрану, от стены к стене рассказчики ведут зрителя, повествуя о жизни Эльдара Рязанова. Эта виртуальная прогулка так впечатлила руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, что он предложил после закрытия выставки перенести ее в музей кинорежиссера, который откроется в следующем году в киноклубе «Эльдар».

— Выставка «Необъятный Рязанов» должна быть признана одной из лучших экспозиций этого года, — заявила «Известиям» президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. — Всё сделано деликатно и артистично, очень содержательно и при этом с большим юмором. Это создает портрет великого художника Эльдара Александровича Рязанова.

Выставка продлится до 18 января. Со 2 по 8 января вход бесплатный.