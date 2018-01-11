Рождественский фестиваль объединит музыку разных конфессий

В Москве пройдет VIII Рождественский фестиваль духовной музыки. Шесть концертных программ объединены религиозной тематикой и составом исполнителей (везде будет петь хор). При этом жанровый и стилистический размах — максимальный: от альпийских народных песен и валаамских распевов до «Симфонии псалмов» Игоря Стравинского. Фестиваль стартует в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в четверг, 11 января.

Хоровая музыка разных стран и веков прозвучит в исполнении хорошо знакомых российской публике коллективов — Московского Синодального хора, Государственной академической симфонической капеллы России, Праздничного Патриаршего мужского хора Московского Данилова монастыря, Праздничного мужского хора Новоспасского монастыря, хора Московского Сретенского монастыря, Академического Большого хора «Мастера хорового пения».

Также в Москву приедет хор мальчиков монастыря Эскориал (Испания) и Альпийский мужской хор (Италия). Первый считается самым старым детским хором в мире (из непрерывно существующих). Он был основан королем Филиппом II в 1567 году и до сих пор выступает перед королевской четой, участвует во всех праздничных службах главного испанского собора, поет на воскресных мессах. Второй зарубежный коллектив имеет не столь длинную историю — около 90 лет, но обладает уникальным репертуаром: его «конек» — альпийские народные песни. К тому же в российской столице он выступит впервые.

Художественные руководители фестиваля — дирижер Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион. По словам Алексея Пузакова, худрука Московского синодального хора, именно Илариону принадлежала идея концерта-открытия: программа была составлена из произведений русских композиторов (в том числе Рахманинова, Стравинского) на тексты псалмов.

— Владыка предложил, чтобы на открытии фестиваля прозвучали песнопения разных авторов, стилей, даже языков. Псалмы — одни из самых древних текстов, которые используются в богослужении на протяжении всех веков христианства. И сейчас эти тексты ежедневно звучат как в православных, так и в католических храмах по всему миру, — рассказал «Известиям» Алексей Пузаков.

Вечер закрытия фестиваля будет посвящен 100-летию со дня рождения композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Прозвучат его «Чичестерские псалмы», а также «Коронационная месса» Вольфганга Амадея Моцарта и адажио для струнного оркестра Сэмюэля Барбера. По традиции именно на финальном концерте выступит президент Дома музыки, народный артист СССР Владимир Спиваков — маэстро продирижирует Национальным филармоническим оркестром России.

Таким образом, начнется фестиваль с православных сочинений, а закончится музыкой западных духовных традиций.

— Главная художественная идея Рождественского фестиваля — взаимопонимание и творческое сотрудничество представителей разных христианских конфессий. Поэтому концертные программы форума мы составляем из произведений духовной тематики, отвечающих различным церковным традициям, — пояснила «Известиям» заместитель генерального директора ММДМ по концертной деятельности Оксана Левко.