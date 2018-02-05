Манул из Московского зоопарка удивился снегу

Манул, один из обитателей Московского зоопарка, удивился снегопаду, однако вышел из укрытия, чтобы рассмотреть необычное явление. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети Facebook.

По словам сотрудников зоопарка, обитатели Московского зоопарка по-разному реагируют на снежный коллапс в городе, но некоторые из них радуются снегу, а другие предпочитают прятаться в укрытии. Неожиданно повел себя манул. Обычно скрытный зверь, предпочитающий уединение, заинтересовался снегопадом, и хоть и отнесся к странному явлению настороженно, всё же решился выйти исследовать сугробы, пишет НСН.

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