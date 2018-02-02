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Теленок овцебыка родился в Московском зоопарке

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Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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В Московском зоопарке появился на свет теленок овцебыка. 

Как сообщает портал правительства столицы, его уже можно увидеть в вольере «Копытные Азии».

В материале портала говорится, что теленок — самец, его вес в настоящий момент составляет 20 кг. У маленького парнокопытного густая темно-коричневая шерсть, скрывающая маленькие уши и хвост, и большие черные глаза. «Его можно увидеть в вольере с другими сородичами на новой территории зоосада», — отмечается на портале.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, стадо из двух самок и самца приняло детеныша доброжелательно. Теперь другие самки тоже оберегают его. Основную часть рациона теленка составляет материнское молоко, но он уже попробовал корм, который едят взрослые особи: разнообразные овощи, специализированные комбикорма, ивовые ветки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в столичном зоопарке родился детеныш миниатюрной антилопы — дикдика.

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