Четыре медвежонка появились на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Сразу четыре медвежонка появились на свету у пары бурых медведей Ляли и Балу в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Животные стали родителями в восьмой раз, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Одновременное рождение четверых медвежат — достаточно редкое событие. Обычно в природе бурые медведи приносят по два-три медвежонка. В зоопарке «Лимпопо» сразу четверо малышей у бурых медведей появились на свет впервые», — приводит «РИА Новости» слова директора зоопарка Владимира Герасичкина.

Новорожденные медвежата появляются на свет покрытыми короткой редкой шерстью, слепыми и глухими. Первое время животные питаются материнским молоком, их ушные проходы откроются на 14-й день после рождения. Первая совместная прогулка медведей может состояться предстоящей весной.

Зоопарк «Лимпопо» — первый частный зоопарк в России, расположенный в Нижнем Новгороде. Он был основан в 2003 году. В коллекции зоопарка представлены 220 видов животных, всего — более 1 тыс. особей.