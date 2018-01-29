Прямой эфир

Четыре медвежонка появились на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу четыре медвежонка появились на свету у пары бурых медведей Ляли и Балу в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Животные стали родителями в восьмой раз, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Одновременное рождение четверых медвежат — достаточно редкое событие. Обычно в природе бурые медведи приносят по два-три медвежонка. В зоопарке «Лимпопо» сразу четверо малышей у бурых медведей появились на свет впервые», — приводит «РИА Новости» слова директора зоопарка Владимира Герасичкина.

Новорожденные медвежата появляются на свет покрытыми короткой редкой шерстью, слепыми и глухими. Первое время животные питаются материнским молоком, их ушные проходы откроются на 14-й день после рождения. Первая совместная прогулка медведей может состояться предстоящей весной.

Зоопарк «Лимпопо» — первый частный зоопарк в России, расположенный в Нижнем Новгороде. Он был основан в 2003 году. В коллекции зоопарка представлены 220 видов животных, всего — более 1 тыс. особей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полярный медвежонок родился в зоопарке Ижевска
Ленинградский зоопарк ждет из Якутии маленькую белую медведицу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017