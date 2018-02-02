Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка

Сурки не проснулись в День сурка в Московском зоопарке. Животные находятся в другой климатической зоне в отличии от их обитающих в США и Канаде сородичей. Об этом в пятницу сообщил начальник отдела по внешним коммуникациям зоопарка Магомед Саралиев.

«Сурки Московского зоопарка спят. Хочется отметить, что наши сурки относятся к другому виду и находятся в другой климатической зоне», — цитирует РИАМО Саралиева.

По словам представителя зоопарка, согласно традиции, популярной в Соединенных Штатах, считается, что 2 февраля сурок вылезает из норы после зимней спячки, чтобы проверить, пришла ли весна. При этом если зверек увидит свою тень, что является признаком солнечной погоды, то плохая погода будет стоять еще около шести недель. Если же будет облачно и сурок тени не увидит, значит, весна уже близко.

В зоопарке рассказали также, что в глубокую спячку сурки не впадают — они находятся в полудреме. Зверьки могут просыпаться и снова засыпать. Один из сурков проснулся, когда было январское потепление, однако просыпаться было слишком рано и зоологи уложили его спать.

В спячку сурки впали в декабре — в то же время, что медведи и еноты. Саралиев сообщал ранее, что сурки должны проснуться в середине февраля. А в 2017 году животные проснулись в начале марта.

День сурка — традиционный праздник в Канаде и США. Ежегодно его отмечают 2 февраля. К наблюдению за поведением сурка в этот день присоединяются и в других странах.

Напомним, в пятницу живущий на биологической станции Харьковского национального университета им. В. Каразина в поселке Гайдары степной сурок Тимка III предсказал, что теплая весна наступит через шесть недель.



По поведению сурка, вылезающего из норы, судят о близости наступления весны. Считается, что зима скоро закончится, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору: ожидается еще шесть недель зимы.

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