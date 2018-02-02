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Украинский сурок Тимка III предсказал наступление весны

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Фото: Global Look Press/imagebroker/jspix
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Степной сурок Тимка III, живущий на биологической станции Харьковского национального университета им. В. Каразина в поселке Гайдары, предсказал, что через шесть недель наступит теплая весна.

Об этом заявил его хранитель Виктор Токарский. Он отметил, что Тимка III предсказывает погоду впервые, ранее это на протяжении семи лет делал его отец — Тимка II.

«Тимка II на заслуженном отдыхе. Он в прошлом году нам всё предсказал и сказал: «Я хочу на пенсию», но перед уходом родил нам двух сурчат», — приводит «Интерфакс» слова Токарского. 

В США и Канаде 2 февраля традиционно отмечается День Сурка. В этот день люди пытаются предсказать начало весны по поведению животного при выходе из норы.

Согласно поверью, если сурок увидит свою тень, испугается ее и сразу вернется обратно, зима продлится еще шесть недель.

Как сообщал портал iz.ru, администрация Ленинградского зоопарка в этом году решила не будить сурков 2 февраля, чтобы животные смогли завести потомство. 

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