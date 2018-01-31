Уникальную операцию на глазу проведут еноту-полоскуну в Иркутске

Уникальную операцию по удалению врожденной двусторонней катаракты полугодовалому еноту-полоскуну Марте проведут в Иркутске, сообщает пресс-служба МНТК «Микрохирургия глаза».

Операцию проведет заслуженный врач РФ Марина Шантурова. Специально для этого на один день, 3 февраля, в холле филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова развернется временная операционная, сообщает ИА IrkutskMedia.

С операциями для животных Марина Шантурова уже знакома. Два года назад именно она проводила операцию по удалению катаракты цирковой медведице Марте. Животному был поставлен искусственный хрусталик, а операция длилась всего 1,5 часа.