Аноним пожертвовала 100 тыс. рублей бездомным животным в Тамбове

Аноним пожертвовала 100 тыс. рублей группе зоозащитников, которая занимается оказанием помощи бездомным животным в Тамбове.

Аноним перевел волонтерской организации, которая оказывает помощь бездомным животным 100 тыс. рублей. Денежные средства поступили на счет ветеринарной клиники, клиентом которой является группа помощи, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Участники группы «Верный друг» сами не знают, кто является благотворителем, известно только то, что это женщина, жительница Тамбова, которая часто обращается в ветеринарную клинику.

На эту сумму волонтеры покрыли долг перед той самой ветеринарной клиникой в размере 10 597 рублей, остальные средства пойдут на оплату будущих обращений за помощью в учреждение.

Волонтеры отмечают, что это самое крупное пожертвование, которое им перечисляли. Обычно пожертвования приходят от пользователей социальных сетей и составляют 100–200 рублей.