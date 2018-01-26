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«ВКонтакте» устроит конференцию по продвижению благотворительных организаций в Сети

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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«ВКонтакте» организует первую конференцию по продвижению и коммуникациям в интернете для благотворительных организаций. Как сообщается в пресс-релизе компании, мероприятие VK for Good состоится 20 февраля в московском офисе социальной сети.

Во встрече примут участие сотрудники «ВКонтакте», лидеры некоммерческих организаций и сотрудники рекламных агентств. В числе приглашенных оказались представители фонда «Ночлежка», издания «Такие дела», платформы Hello blogger, Ассоциации интерактивных агентств, агентства Secret Sauce, консалтинговой компании Group 36, Федерации дебатов, рекламного агентства «Золотое сечение».

В рамках события они обменяются опытом и обсудят самые эффективные возможности для продвижения НКО в интернете. Спикеры расскажут о создании коммуникационной стратегии НКО, рассмотрят инструменты продвижения организаций во «ВКонтакте», обсудят создание инфоповодов для СМИ, а также научат генерировать идеи, которые привлекут широкое внимание.

Кроме того, в день конференции состоится вручение премии за достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты — «Золотой кот».

Участие в конференции бесплатное. Оставить заявку можно в сообществе VK for Good во «ВКонтакте». Партнерами мероприятия выступят Ассоциация фандрайзеров, Ассоциация интерактивных агентств и агентство Secret Sauce.

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