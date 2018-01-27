Ленинградский зоопарк решил не будить сурков в День сурка

Сурков в Ленинградском зоопарке решили не будить 2 февраля, в День сурка. Грызунов пожалели ради будущего потомства, сообщает телеканал «78».

«Сурки выйдут из спячки по собственным биологическим часам, когда в область придет климатическая, а не календарная весна. Только в этом случае, считают зоологи, у животных уже в этом году может появиться потомство», — рассказали в администрации Ленобласти.

Животных — двух самок и одного самца — подарил зверинцу губернатор региона Александр Дрозденко после того, как узнал о смерти знаменитого сурка Фрола. Имена для новых питомцев выбирали тогда всем миром. Самца назвали Ижорик в честь населенного пункта и реки Ижора, а самки получили имена Отрада и Августина.

По традиции, поведение сурка 2 февраля предсказывает погоду. Если погода пасмурная, то весна наступит рано. Если животное вылезает из своей норки в солнечную погоду, то зима продлится еще на несколько недель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на 14 февраля животным Московского зоопарка подарят вкусные валентинки.